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Прототип уникального плавающего вездехода представили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Прототип легкого вездехода, оснащенного большими шинами низкого давления, обеспечивающими проходимость, сравнимую с вездеходами на гусеничном ходу, представили в Алтайском крае, сообщает Минпромэнерго региона. 

Опытно-конструкторские работы по изготовлению караката завершились на рубцовском предприятии «Алтайтрансмаш-сервис». Уточняется, что такая машина легко преодолеет грязь, снег, болотистую местность.

Идея создания караката возникла в прошлом году. Специалисты предприятия изучили зарубежные аналоги и поняли, что используя производственные мощности предприятия, можно сделать аналог, не уступающий по техническим характеристикам, и имеющий гораздо меньшую стоимость.

«Главная задача, с которой мы столкнулись и с которой наши специалисты справились – нужно было решить вопрос с центром тяжести, чтобы исключить риск опрокидывания караката даже при крутых подъемах. Мы сделали плавающую заднюю ось, которая компенсирует неровности поверхности, по которой передвигается каракат. На сегодня опытный образец имеет грузоподъемность до полутонны, и развивает скорость до пятидесяти километров в час. А еще на нем можно передвигаться по воде», – рассказал руководителя предприятия Иван Томашевич.

По его словам, разработка имеет перспективы, поскольку если в европейской части России каракаты изготавливают, то в Сибири транспорт с такими техническими характеристиками пока никто не производит. Более того, еще на этапе проектирования специалисты предприятия предложили авторские разработки по улучшению технических характеристик будущего вездехода.

Компания «Алтайтрансмаш-сервис» работает почти 30, половину из которых производит технику исключительно собственной разработки. Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье.

Создано более десятка моделей – несколько модификаций тягачей «Марал», топливозаправщик «Скиф», гусеничный транспортер «Тритон». Например, тягач «Марал» разработан таким образом, что в зависимости от оснастки служит разным целям. Это может быть пассажирский транспорт для перевозки бригад специалистов, топливозаправщик, оборудованный дополнительным баком, вышка для обслуживания высоковольтных линий электропередачи, сварочный комплекс, машина для тушения лесных пожаров.

Сегодня спецтехника, произведенная на промышленном предприятии Рубцовска, работает в Заполярье, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в других отдаленных районах России с суровыми погодными условиями и бездорожьем.

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Наука #Техника #Автопром #Алтайский край
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Топ комментариев

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

Uynachalnica

Одна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...