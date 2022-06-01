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Два Алтая попали на коллекционные открытки Почты России

Источник:
Sibnet.ru
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Достопримечательности Алтайского края и Республики Алтай попали на открытки из лимитированной серии Почты России. Открытки уже можно приобрести в почтовых отделениях регионов, сообщила пресс-служба организации.

Почта совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширяет серию открыток о российских регионах. Новый выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов.

На открытках представлены лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

В Алтайском крае можно купить открытки с изображением рек Катунь и Барнаулка, озер Бурсоль и Светлое, Алтайского Холмогорья. Республика Алтай представлена изображениями Курайской степи, долиной реки Чулышман, Телецким озером и приграничной зоной с Монголией.

Летняя серия примечательна еще и тем, что включает одну из знаковых достопримечательностей России – Чуйский тракт, который в этом году отмечает 100-летие с момента присвоения статуса дороги государственного значения. Это одна из красивейших дорог мира.

«Трасса начинается в Новосибирске, проходит через Алтайский край, Республику Алтай и заканчивается на границе с Монголией. Бурные воды реки Катунь, скалистые ущелья и почти нетронутые человеком зеленые долины. Дорога проходит через несколько природных зон — от лесостепи до каменистой пустыни. Теперь каждый может отправить открытки с изображением знаменитой трассы своим близким, вдохновив их на путешествие по своей стране», — рассказала замруководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

Тираж каждого варианта — тысяча экземпляров, стоимость одной открытки — 44 рубля. Приобрести их можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве.

Кто еще попал на открытки?

В новую серию также вошли открытки с видами Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Челябинской, Владимирской и Псковской областей, Республик Алтай, Татарстан, Калмыкия и Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик. 

До конца 2022 года планируется выпустить открытки с видами всех субъектов России.

Первую серию открыток о знаковых местах страны представили в декабре 2021 года. Тогда в пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха, в том числе Кузбасс.

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