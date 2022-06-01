Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил

Украинские силы ежедневно теряют 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Украина не намерена уступать свои территории, но готова обсуждать некоторые «сложности». «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал он.

Зеленский добавил, что «такие дискуссии необходимы, чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится».