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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил

Источник:
ТАСС
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Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Украинские силы ежедневно теряют 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Украина не намерена уступать свои территории, но готова обсуждать некоторые «сложности». «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал он.

Зеленский добавил, что «такие дискуссии необходимы, чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится».

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