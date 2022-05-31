Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — цитирует РИА Новости главы МИД Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но для этого следует подготовить соответствующий документ, который будет финализирован лидерами двух стран.

Российско-украинские консультации начались в конце февраля. Делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. С тех пор стороны не встречались.