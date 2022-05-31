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Новосибирец выиграл квартиру в лотерею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Почта России»

Новосибирец купил в почтовом отделении за 100 рублей билет «Жилищной лотереи», выигрыш составил 3,1 миллиона рублей, удачливый сибиряк может получить квартиру или забрать деньги, сообщает пресс-служба «Почты России».

В прошлом году жители Новосибирской области купили в почтовых отделениях более 544 тысячи счастливых лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей по ним составила более 79 миллиона рублей.

Одиннадцать человек получили особо крупные выигрыши — более 1 миллиона рублей. Новосибирцы выигрывали квартиры, загородные дома, недвижимость у моря, путешествия и денежные призы. Чаще всего крупные выигрыши фиксировали в районах области.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом почтовом отделении республики. Билет бестиражной лотереи можно проверить сразу после покупки. Если он окажется выигрышным, получить приз размером до 10 тысяч рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю.  

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nicollaich

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Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

ecima

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