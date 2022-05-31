Ученые рассказали про образование пылевых вихрей на Алтае

Жара спровоцировала образование пылевых вихрей в нескольких районах Алтайского края, жители поспешили назвать их смерчами и торнадо.

Такие природные явления этой весной в регионе жители снимали на камеры телефонов несколько раз – в Барнауле, в Бийском районе, вдоль Чуйского тракта и трассы в Алейске. Видеозаписи с этим явлением заполнили социальные сети. Жители назвали его торнадо и смерчем.

Кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского госуниверситета Наталья Харламова объяснила происхождение этих явлений.

«Это пылевой вихрь. Максимальный размер у них до 100 метров, у нас пока таких не наблюдалось. Скорость перемещения – 20-30 километров в час. Живут они недолго. Но в такой жаркий период, который у нас наблюдается уже на протяжении месяца, их может быть повышенное количество», – рассказала климатолог в эфире «Вести Алтай».

Четыре пылевых вихря за месяц для этих широт, по словам ученых, очень много для Алтая. Такие явления возникают из-за сильного прогрева почвы. А аномальная майская жара, вызывающая вихри, – это следствие нетипичного направления движения воздушных потоков. Если обычно они следуют с запада на восток, то сейчас совершенно иначе. Эту тенденцию отмечают по всей стране.

При этом специалисты подчеркивают, что крупные вихри в Сибири возникают очень редко. Последний раз разрушительные воронки образовывались в Алтайском крае в 2018 году – в Немецком национальном и Каменском районах.