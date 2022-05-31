Первая на Западно-Сибирской железной дороге женщина-машинист Александра Савельева отправилась в самостоятельную поездку на пригородном электропоезде по маршруту Омск – Исилькуль, сообщает пресс-служба компании.

Александра Савельева – одна из шести женщин, первыми освоивших в «РЖД» сначала профессию «Помощник машиниста», а потом и «Машинист электропоезда».

«Сегодняшний первый рейс Александры Савельевой имеет исторические параллели. Более 80 лет назад, 1 мая 1939 года в Омске была создана первая за Уралом женская локомотивная бригада», – отметил руководитель Омского региона магистрали Николай Милованов.

Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад электропоездов и электровозов появилась благодаря программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин - помощников машинистов и машинистов, а также изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий.