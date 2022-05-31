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Только пятая часть взрослых россиян оказалась курящей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Распространенность курения среди взрослых россиян снизилась до 20,3% в 2021 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Распространенность курения в нашей стране снижается. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то уже в 2020 распространенность курения составила 21,5%, а в 2021 году составила 20,3%», — цитирует ТАСС Мурашко.

Министр напомнил, что риск инсульта у курильщиков повышается на 92%, а ежедневное использование электронных сигарет, популярных среди молодежи, удваивает риски инфаркта.

«Совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в пять раз», — предупредил министр Мурашко.

По его словам, курение также ухудшает течение коронавирусной инфекции и оказывает негативное воздействие на выздоровление и дальнейшее восстановление организма.

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nicollaich

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Alhazred

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Alhazred

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Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...