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Россия отключила Нидерланды от газа за неуплату

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром экспорт» во вторник, 31 мая прекратил поставку газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях, говорится в сообщении компании.

Нидерландская компания уведомила «Газпром экспорт», что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с указом президента России

Платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты, приводит ТАСС заявление GasTerra

Президент Владимир Путин определил новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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