Водительские права и ОСАГО переведут в QR-коды

Водители смогут предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры России.

Сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода получит мобильное приложение «Госуслуги Авто». В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов.

Сейчас главная функция «Госуслуги Авто» — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Этот функционал был разработан в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС, реализуемого Минцифры совместно с МВД.

Ход опытной эксплуатации сервиса признан успешным и продолжается на всей территории России.