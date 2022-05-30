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Водительские права и ОСАГО переведут в QR-коды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители смогут предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто», сообщила пресс-служба Минцифры России.

Сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода получит мобильное приложение «Госуслуги Авто». В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов.

Сейчас главная функция «Госуслуги Авто» — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Этот функционал был разработан в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС, реализуемого Минцифры совместно с МВД.

Ход опытной эксплуатации сервиса признан успешным и продолжается на всей территории России.

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