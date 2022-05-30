Циклон с Урала принесет в Новосибирск похолодание и дожди с грозами, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«С Урала смещаются один за другим циклоны. Они несут более прохладный воздух с большим влагозапасом. Будут дожди, грозы и ослабление жары существенное», — сказала синоптик.

Во вторник в Новосибирске во второй половине дня будут дождь и гроза. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем 21-23 градуса.

Лето в Новосибирске начнется с похолодания. 1 июня будет кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается 11-13 градусов, днем — 17-19 градусов. 2 июня также будет небольшой дождь, температура днем составит 14-16 градусов.