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Циклон с Урала принесет в Новосибирск похолодание и дожди с
грозами, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского
Гидрометцентра Марина Виноградова.
«С Урала смещаются один за другим циклоны. Они несут более
прохладный воздух с большим влагозапасом. Будут дожди, грозы и ослабление жары
существенное», — сказала синоптик.
Во вторник в Новосибирске во второй половине дня будут дождь
и гроза. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем 21-23 градуса.
Лето в Новосибирске начнется с похолодания. 1 июня будет кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается 11-13 градусов, днем — 17-19 градусов. 2 июня также будет небольшой дождь, температура днем составит 14-16 градусов.
ponhik78А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...
Nik3316ну хотя бы чтоб Украина опять не завыла о голодоморе...
Asd10Не знал, что и японцы из них.)
Nik3316ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные