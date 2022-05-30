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Лето в Новосибирске начнется с похолодания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Циклон с Урала принесет в Новосибирск похолодание и дожди с грозами, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«С Урала смещаются один за другим циклоны. Они несут более прохладный воздух с большим влагозапасом. Будут дожди, грозы и ослабление жары существенное», — сказала синоптик.

Во вторник в Новосибирске во второй половине дня будут дождь и гроза. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем 21-23 градуса.

Лето в Новосибирске начнется с похолодания. 1 июня будет кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается 11-13 градусов, днем — 17-19 градусов. 2 июня также будет небольшой дождь, температура днем составит 14-16 градусов.

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Топ комментариев

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...

Nik3316

ну хотя бы чтоб Украина опять не завыла о голодоморе...

Asd10

Не знал, что и японцы из них.)

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные