Россия придумала хитрый способ избежать дефолта

Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Для этого иностранным инвесторам нужно будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке. «Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — рассказал «Ведомостям» Силуанов.

Министр уточнил, что с помощью данного механизма можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру. Платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Ранее Силуанов заявлял, что Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях, и продолжит сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения Запада по выплатам российского госдолга.