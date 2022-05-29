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Карнавал и Верещагин сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Блогер Валя Карнавал и юморист Олег Верещагин в финале сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2» в воскресенье, 29 мая.

Для Вали было принципиально победить Верещагина. Она отметила, что у него много личностей, поэтому он бывает то добрый, то злой. Верещагин же был уверен в своей победе.

В финале шоу им надо было пройти лабиринт и найти десять звезд. В начале лидировала Валя Карнавал, но, когда ей осталась одна звезда, она застопорилась и не могла ее найти. В это время Верещагин собрал все звезды. Он и стал победителем проекта.

Верещагин выиграл 5 миллионов рублей, которые он решил направить на помощь амурским леопардам.

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Топ комментариев

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