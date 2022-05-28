Выросло число отравившихся после школьного чаепития в Бурятии

Количество жителей Бурятии, отравившихся после чаепития в школе в Селенгинском районе, возросло до 39, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

Накануне после чаепития в Новоселенгинской школе-интернате 31 человек, в том числе 17 детей, обратились за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией.

«Всего госпитализировано 39 человек. Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и легкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников», — уточнил Цыденов.

По его словам, продолжается совместная работа с региональным управлением Роспотребнадзора по локализации очага кишечной инфекции. На место для проведения дополнительных обследований выехала бригада инфекционистов.

Чаепитие было организовано в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования родителями и преподавателями для учеников девятых и 11-х классов в связи с окончанием учебного года.

Продукты были приобретены в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание, у пострадавших диагностирован сальмонеллез.