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Путин разрешил рублевые расчеты с иностранными правообладателями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Путин разрешил российским компаниям рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Мера будет временной, она касается расчетов с иностранными правообладателями, которые:

  • связаны с недружественными странами
  • публично поддержали санкции против России
  • запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций
  • ушли с российского рынка после 23 февраля 2022 года из-за санкций
  • дискредитируют Российскую армию
  • «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям

В целях исполнения обязательств перед правообладателем должник может провести расчет путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия и не считаться при этом нарушителем обязательств.

Указ не касается договоров, которыми правообладатели предоставляют право использовать свои продукты, необходимые для ввоза в Россию лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов.

Также в этом списке договоры, касающиеся оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика, создания или использования в России программ для ЭВМ, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.

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