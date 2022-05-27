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Открытие первого пятизвездочного отеля в Шерегеше сдвинуто на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый пятизвездочный отель на горнолыжном курорте Шерегеш появится не раньше 2026 года, сообщил инвестор проекта Игорь Прокудин.

«Radisson Hotel Group» и горнолыжная компания «Каскад» в феврале подписали соглашение о намерении строительства в Шерегеше пятизвездочного отеля «Radisson Olympia». Планировалось, что он будет открыт уже к 2024 году.

Отель на 170 номеров возведут в секторе «А». Проектирование и все экспертизы должны закончить до 1 января 2023 года, а с 1 мая приступить к строительству, цитирует Прокудина ТАСС.

По его оценке, работы продлятся 2-2,5 года. При строительстве и оснащении новой гостиницы будут использоваться материалы и оборудование китайского, корейского и российского производства.

Пятизвездочный отель построят вблизи нижней станции подъемника «Олимпия-Экспресс». В шестиэтажном здании будут 170 номеров, два ресторана и бары, а также огромный SPA-комплекс с открытым и крытым бассейнами.

Сейчас в Шерегеше насчитывается около 3 тысяч мест для размещения туристов. Около 80% отелей курорта неклассифицированны, то есть не имеют звезд.

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