Врач рассказала об опасности мороженого для здоровья

Мороженое в жару надо есть медленно, и лучше с утра, так как это очень калорийный продукт, сообщила Sibnet.ru терапевт, врач центра семейной медицины «Здравица» Мария Цветикова.

«Мороженое в жару не опасно, если есть его медленно. Но из-за большой разницы температур воздуха и мороженого охлаждает оно только на короткий период времени. Потому что организм уже через несколько минут перерабатывает жиры и углеводы – выделяется энергия. И как результат — повышается температура тела», — отметила врач.

По ее словам, мороженое – очень калорийный продукт, поэтому без вреда для фигуры можно съесть одну порцию и лучше в первую половину дня до 14.00. Если же, вы съел мороженое после обеда, то лучше прогуляться, чтобы потратить полученные калории.

«От мороженого горло не будет болеть, если организм не ослаблен. И даже регулярные порции холодного мороженого закаляют горло. Важно, чтобы по составу мороженое было максимально натуральным – содержало натуральное молоко, сливки, сливочное масло и минимум консервантов», — сказала Цветикова.

Мороженое ежедневно не стоит его употреблять при наличии избыточного веса, ожирения, сахарного диабета.