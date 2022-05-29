Врач рассказала об опасности мороженого для здоровья

Мороженое в жару надо есть медленно, и лучше с утра, так как это очень калорийный продукт, сообщила Sibnet.ru терапевт, врач центра семейной медицины «Здравица» Мария Цветикова.
«Мороженое в жару не опасно, если есть его медленно. Но
из-за большой разницы температур воздуха и мороженого охлаждает оно только на
короткий период времени. Потому что организм уже через несколько минут
перерабатывает жиры и углеводы – выделяется энергия. И как результат —
повышается температура тела», — отметила врач.
По ее словам, мороженое – очень калорийный продукт, поэтому
без вреда для фигуры можно съесть одну порцию и лучше в первую половину дня до
14.00. Если же, вы съел мороженое после обеда, то лучше прогуляться, чтобы
потратить полученные калории.
«От мороженого горло не будет болеть, если организм не
ослаблен. И даже регулярные порции холодного мороженого закаляют горло. Важно,
чтобы по составу мороженое было максимально натуральным – содержало натуральное
молоко, сливки, сливочное масло и минимум консервантов», — сказала Цветикова.
Мороженое ежедневно не стоит его употреблять при наличии
избыточного веса, ожирения, сахарного диабета.