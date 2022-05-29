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Американский эксперт рассказал об ахиллесовой пяте Пентагона

Источник:
«Известия»
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Фото: © U.S. Department of Defense

Нежелание американцев служить в ВС США стало слабым местом Пентагона, и все попытки исправить ситуацию заканчиваются провалом, считает американский военный эксперт, журналист Крис Хеджес.

«Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего 7% населения США имеют опыт военной службы) — тщательно скрываемая ахиллесова пята наших милитаристов», — цитируют «Известия» Хеджеса.

По его словам, попытки правительства страны увеличить количество желающих служить оказываются тщетными. Льготные программы для военных не дают нужного результата.

Хеджес отметил недостаток контрактной системы американских вооруженных сил. По его мнению, служба по контракту ограничивает возможность развертывания армии.

В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке, когда США для пополнения своих сил продлевали контракты военнослужащим и нанимали частные военные компании.

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