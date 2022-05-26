НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Альбом‑путеводитель по Новосибирску выпустят в июне

Источник:
Sibnet.ru
151 0

Авторы идеи создания альбома-путеводителя по Новосибирску получили грант в размере 206 тысяч рублей от Управления молодежной политики мэрии города. Скетчбуки и путеводитель в 2ГИС появится в июне, сообщил Sibnet.ru автор проекта Игорь Каменев.

«На проект выиграл грант на 206 тысяч рублей, из нее еще вычтут 13%. Идет оформление гранта, в начале июня выплатят, и мы должны напечатать скетчбуки», — сказал Каменев.

В скетчбуке будут иллюстрации и истории об интересных с точки зрения авторов местах Новосибирска, а также свободные страницы, где обладатель альбома сможет написать истории и сделать зарисовки. Также будет создан онлайн-путеводитель по этим локациям совместно с компанией 2ГИС.

Первый тираж составит 500 экземпляров. Получить скетчбук сможет любой желающий, организаторы проведут две презентации путеводителя и скетчбуков в конце июня 2022 года, точками распространения станут кофейни, бары и книжный магазин «Перемен».

Еще по теме
Инвестор переделает теплицу для тюльпанов под выращивание картофеля
Студент НГТУ разработал макет бионического протеза кисти
Гибель рыбы в новосибирской реке Амба привела к уголовному делу
Копию американского двигателя для Ан‑2 хотят сделать в Новосибирске
смотреть все
Сибирь #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
info.sibnet.ru
Денег нет: когда закроют российские кинотеатры?
17.05.2022 07:25
info.sibnet.ru
«Вся кремлевская рать»: кто сыграет Путина в экранизации книги
18.05.2022 23:43
Самое популярное
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Подтверждена разработка Death Stranding 2
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев заявил о призывах Запада уступить территории России
Центробанк внепланово снизил ключевую ставку
Около 8 тысяч украинских военных сдались в плен в Донбассе
Продажи импортного пива в России рухнули за месяц на треть
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
90
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
27
Минфин США устроит дефолт России
26
Лавров уличил западных лидеров в незнании России