Альбом‑путеводитель по Новосибирску выпустят в июне

Авторы идеи создания альбома-путеводителя по Новосибирску получили грант в размере 206 тысяч рублей от Управления молодежной политики мэрии города. Скетчбуки и путеводитель в 2ГИС появится в июне, сообщил Sibnet.ru автор проекта Игорь Каменев.

«На проект выиграл грант на 206 тысяч рублей, из нее еще вычтут 13%. Идет оформление гранта, в начале июня выплатят, и мы должны напечатать скетчбуки», — сказал Каменев.

В скетчбуке будут иллюстрации и истории об интересных с точки зрения авторов местах Новосибирска, а также свободные страницы, где обладатель альбома сможет написать истории и сделать зарисовки. Также будет создан онлайн-путеводитель по этим локациям совместно с компанией 2ГИС.

Первый тираж составит 500 экземпляров. Получить скетчбук сможет любой желающий, организаторы проведут две презентации путеводителя и скетчбуков в конце июня 2022 года, точками распространения станут кофейни, бары и книжный магазин «Перемен».