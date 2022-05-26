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Ивлеева будет искать мужчину в новом телешоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivleeva360, t.me/ivleeva360

Блогер Анастасия Ивлеева стала героем нового реалити-шоу на канале «Пятница!». В проекте «Сердце Ивлеевой» она будет выбирать мужчину мечты из 50 кандидатов.

Анонс будущего реалити-шоу Ивлеева опубликовала в телеграм-канале. По правила проекта, 50 мужчин со всей России будут бороться за расположение героини. Среди участников женихи разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента.

«Мне вообще интересно посмотреть, какой сейчас мужчина пошел. Я была долго в отношениях, три года, я не обращала на это внимания. А сейчас мне невероятно интересно будет наблюдать, потому что столько перемен. Как мужчины ухаживают, какие комплименты они делают», — сказала Ивлеева.

Блогер и телеведущая отметила, что будет очень рада, если на проекте у нее действительно получится построить отношения. Сейчас она готова открыть сердце и искренне верит, что любовь можно повстречать где угодно.

Когда проект покажут на «Пятнице!», пока не сообщается. Ранее подобного формата шоу выходило на ТНТ — «Замуж за Бузову». Там искали жениха для певицы и телеведущей, но выбор оказался для героини большим разочарованием.  

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

corrector

В лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))