Ивлеева будет искать мужчину в новом телешоу

Блогер Анастасия Ивлеева стала героем нового реалити-шоу на канале «Пятница!». В проекте «Сердце Ивлеевой» она будет выбирать мужчину мечты из 50 кандидатов.

Анонс будущего реалити-шоу Ивлеева опубликовала в телеграм-канале. По правила проекта, 50 мужчин со всей России будут бороться за расположение героини. Среди участников женихи разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента.

«Мне вообще интересно посмотреть, какой сейчас мужчина пошел. Я была долго в отношениях, три года, я не обращала на это внимания. А сейчас мне невероятно интересно будет наблюдать, потому что столько перемен. Как мужчины ухаживают, какие комплименты они делают», — сказала Ивлеева.

Блогер и телеведущая отметила, что будет очень рада, если на проекте у нее действительно получится построить отношения. Сейчас она готова открыть сердце и искренне верит, что любовь можно повстречать где угодно.

Когда проект покажут на «Пятнице!», пока не сообщается. Ранее подобного формата шоу выходило на ТНТ — «Замуж за Бузову». Там искали жениха для певицы и телеведущей, но выбор оказался для героини большим разочарованием.