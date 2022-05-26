Ивлеева будет искать мужчину в новом телешоу

Блогер Анастасия Ивлеева стала героем нового реалити-шоу на
канале «Пятница!». В проекте «Сердце Ивлеевой» она будет выбирать мужчину мечты
из 50 кандидатов.
Анонс будущего реалити-шоу Ивлеева опубликовала в
телеграм-канале. По правила проекта, 50 мужчин со всей России будут бороться за
расположение героини. Среди участников женихи разного социального статуса,
достатка, профессии и темперамента.
«Мне вообще интересно посмотреть, какой сейчас мужчина
пошел. Я была долго в отношениях, три года, я не обращала на это внимания. А
сейчас мне невероятно интересно будет наблюдать, потому что столько перемен. Как
мужчины ухаживают, какие комплименты они делают», — сказала Ивлеева.
Блогер и телеведущая отметила, что будет очень рада, если на
проекте у нее действительно получится построить отношения. Сейчас она готова
открыть сердце и искренне верит, что любовь можно повстречать где угодно.
Когда проект покажут на «Пятнице!», пока не сообщается. Ранее подобного формата шоу выходило на ТНТ — «Замуж за Бузову». Там искали жениха для певицы и телеведущей, но выбор оказался для героини большим разочарованием.
xarakireВидишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.
correctorВ лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!
Asd10Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....
Nik3316ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))