Путин раздал деньги. Главное

Президент России Владимир Путин 25 мая выступил на заседании Президиума Государственного совета, где озвучил сразу несколько важных решений по социальной поддержке россиян.

Пенсии внепланово увеличат

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня будут проиндексированы на 10%. Путин признался, что на этот счет у него были долгие дискуссии с правительством, однако в итоге положительное решение принято.

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году в среднем составляет 18 тысяч 984 рублей.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. С учетом внеплановой индексации прирост размера пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%, что превышает официальный уровень роста цен.

МРОТ и прожиточный минимум пересчитают

МРОТ и размер прожиточного минимума повысят на 10%. Путин считает, что это автоматически приведет к пересчету многих социальных пособий и выплат.

С 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 тысяч 919 рублей, минимальный размер оплаты труда повысится до 15 тысяч 279 рублей в месяц.

По оценке Минфина, на индексацию пенсий и МРОТ до конца 2022 года дополнительно понадобится 600 миллиардов рублей. В 2023 году на эти цели придется использовать 1 триллион рублей.

Поддержка военнослужащих-женщин с детьми

Размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет с 1 июля будет увеличен вдвое и составит 31 тысячу рублей. Пособие будет фиксированным.

Глава государства особо подчеркнул, что это решение не связано с проведением специальной военной операции на Украине, а устраняет один из пробелов в мерах социальной поддержки.

Контингенту на Украине увеличат выплаты

Путин анонсировал увеличение выплат российским военнослужащим, действующим на Украине. Официально эти выплаты считаются командировочными, так как солдаты находятся за пределами России.

«Их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — пояснил глава государства.