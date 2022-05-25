НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия успешно испытала плазменный ракетный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
394 1
Фото: © пресс-служба НИЯУ МИФИ

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» успешно испытали первую отечественную плазменную двигательную установку VERA. Ученые пришли к выводу, что двигатель готов к эксплуатации в реальных космических полетах.

В ходе испытаний исследователи проверили электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата. Больше всего опасений у разработчиков вызывал приемник идентификационной системы, который попадал в зону действия плазменной струи.

«Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов», — уточнил руководитель лаборатории плазменных двигателей Игорь Егоров.

В этом году два плазменных двигателя полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Они будут использованы для разведения спутников, которые занимаются отслеживанием перемещения морских судов.

Если тестовые аппараты подтвердят эффективность двигателей, то в перспективе плазменные установки получит целая серия спутников, которые планируют вывести на орбиту для отслеживания перемещений гражданских судов по всей площади Земли.

Плазменная двигательная установка VERA способна обслуживать миниатюрные спутники весом до 4 килограммов. Ее уникальность — высокая мощность при минимальных размерах.

Тема: Человек и космос
Высадка на Луне: как побеждают стресс и гравитацию
Экспериментальный корабль Starliner успешно состыковался с МКС
Корабль Starliner с человекоподобным командиром стартовал к МКС
Астроном нашел источник знаменитого инопланетного сигнала «Wow!»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Экономист оценил шансы на укрепление доллара до 100 рублей
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (1)
Картина дня
Байдена обвинили в развязывании «великого противостояния»
Володин сообщил о выплате по внешнему долгу России в рублях
Компания Nike покинет Россию
Эксперты объяснилы плюсы и минусы укрепления рубля
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

corrector

точно, в детский сад..Это как дать человеку в долг, а потом не принимать долг обратно и в...

Antoxa.

Странная логика, они не исполняют взятые на себя обязательства по проведению операций, а дефолт у РФ.Вся...

xarakire

В частности, глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что Москва не собирается объявлять дефолт, а при...

GammiPluh

Ну так держитесь теперь америкосы!