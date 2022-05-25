Россия успешно испытала плазменный ракетный двигатель

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» успешно испытали первую отечественную плазменную двигательную установку VERA. Ученые пришли к выводу, что двигатель готов к эксплуатации в реальных космических полетах.

В ходе испытаний исследователи проверили электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата. Больше всего опасений у разработчиков вызывал приемник идентификационной системы, который попадал в зону действия плазменной струи.

«Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов», — уточнил руководитель лаборатории плазменных двигателей Игорь Егоров.

В этом году два плазменных двигателя полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Они будут использованы для разведения спутников, которые занимаются отслеживанием перемещения морских судов.

Если тестовые аппараты подтвердят эффективность двигателей, то в перспективе плазменные установки получит целая серия спутников, которые планируют вывести на орбиту для отслеживания перемещений гражданских судов по всей площади Земли.

Плазменная двигательная установка VERA способна обслуживать миниатюрные спутники весом до 4 килограммов. Ее уникальность — высокая мощность при минимальных размерах.