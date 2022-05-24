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Копию американского двигателя для Ан‑2 хотят сделать в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирская компания «Русавиапром» запросила у правительства около 9 миллиардов рублей, чтобы сделать копию американского двигателя для модернизированного Ан-2.

Самолет ТВС-2МС — это модернизированная версия легендарного «кукурузника» Ан-2, который был разработан в конце 40-х годов прошлого века. Производство Ан-2 прекратилось в 1980-е годы. Его модификацию уже с американским двигателем производства Honeywell (ТРЕ-331-12) разработал Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина.

Собирает самолеты в Новосибирске компания «Русавиапром». Помимо двигателя из США в конструкции используется и американский воздушныи винт Hartzell. Самолет способен перевозить до 12 пассажиров или 1,5 тонны груза.

После того, как США и ЕС ввели санкции в конце февраля, поставки иностранных компонентов для сборки ТВС-2МС осложнились, и «Русавиапром» оказался перед риском полной остановки производства, сказано в письме гендиректора предприятия Алексея Крюкова председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства, следует из письма. 

На работу уйдет три года, полагают в компании. На этот проект «Русавиапром» попросил у правительства около 9 миллиардов рублей.

«Такой подход успешно реализуется, например, в Китае. Но без поддержки и госфинансирования решить эти вопросы в перспективе ближаиших пяти лет невозможно. У нас на складе сейчас шесть двигателей, и у компании накопились компетенции, позволяющие приступить к проекту реверс-инжиниринга», — сказал «Известиям» Алексей Крюков.

В Минпромторге сообщили, что получили поручение правительства рассмотреть вопрос; о результатах ведомство доложит в кабмин.

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