Волк сделал селфи в Саяно‑Шушенском заповеднике

Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае опубликовал фото волка, который с любопытством заглядывает в фотоловушку, и предложил пользователям в соцсетях придумать забавную подпись.

«Ну что, Шапочка, дальше вместе пойдем?», «Андрюха, ты тута? И я тута!», «Волчье селфи», такие подписи придумали подписчики группы заповедника во «ВКонтакте».

Волк – не очень многочисленный, но играющий существенную роль в экосистемах заповедника вид. Летом не семейные волки встречаются на всей территории заповедника, включая таежные участки, к зиме они смещаются в южную, малоснежную часть территории.



По оценке специалистов, численность волков на территории Саяно-Шушенского заповедника составляет 40 особей. Волки часто попадают в объектив фотоловушек – как поодиночке, так и группами, в прошлом году камера зафиксировала стаю из девяти особей.