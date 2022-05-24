Волк сделал селфи в Саяно‑Шушенском заповеднике

Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае опубликовал фото волка, который с любопытством заглядывает в фотоловушку, и предложил пользователям в соцсетях придумать забавную подпись.
«Ну что, Шапочка, дальше вместе пойдем?», «Андрюха, ты тута? И я тута!», «Волчье селфи», такие подписи придумали подписчики группы заповедника во «ВКонтакте».
Волк – не очень многочисленный, но играющий
существенную роль в экосистемах заповедника вид. Летом не семейные волки встречаются на
всей территории заповедника, включая таежные участки, к зиме они смещаются в
южную, малоснежную часть территории.
По оценке специалистов, численность волков на территории Саяно-Шушенского заповедника составляет 40 особей. Волки часто попадают в объектив фотоловушек – как поодиночке, так и группами, в прошлом году камера зафиксировала стаю из девяти особей.