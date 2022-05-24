Телефонные мошенники резко активизировались в России

Специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников с начала майских праздников в России, сообщила руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

В марте банки зафиксировали резкое снижение числа звонков телефонных мошенников их клиентам. Эксперты по безопасности связали спад с началом специальной военной операции России на Украине

В мае количество сообщений о мошенничестве выросло почти в два раза (на 86%) по сравнению с апрелем. В 40% случаев граждане сообщают о звонках от имени сотрудников ВТБ, в 20% случаев от имени работников Сбера и «Тинькофф», еще в 20% случаев название организации не указывалось, приводят «Известия» статистику.

Пресс-служба Центробанка сообщила изданию, что с начала месяца ЦБ заблокировал 25 тысяч телефонных номеров, которые использовались для кражи средств.

Лазарева рассказала о новом приеме психологического воздействия на жертв. «Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан. Во-первых, потери денег, во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам», — отметила она.