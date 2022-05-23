Starbucks окончательно покинет Россию

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно покидает российский рынок, сообщается на сайте компании.

«Starbucks приняла окончательное решение выйти и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — говорится в сообщении.

Компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен. В то же время Starbucks в течение шесть месяцев собирается выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России.

В настоящее время Starbucks управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру. Компания была основана в США в 1971 году.