Starbucks окончательно покинет Россию

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно покидает российский рынок, сообщается на сайте компании.
«Starbucks приняла окончательное решение выйти и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — говорится в сообщении.
Компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен. В то же время Starbucks в течение шесть месяцев собирается выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России.
В настоящее время Starbucks управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру. Компания была основана в США в 1971 году.
slavayninу тебя и полк азов из мариуполя наступает.
DimankЛеонид Ильич был Совсем другим человеком!
kygearБудут защищать до последнего тайваньца.но все они китайцы.
лачиновТолько этого? Другие только правду - матку режут? В таком случае вы ещё более наивны.