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Starbucks окончательно покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: marcopako / Attribution-ShareAlike License

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно покидает российский рынок, сообщается на сайте компании.

«Starbucks приняла окончательное решение выйти и более не присутствовать на рынке под этим брендом», — говорится в сообщении.

Компания в начале марта объявила о приостановке деятельности в России и закрытии своих кофеен. В то же время Starbucks в течение шесть месяцев собирается выплачивать зарплату своим двум тысячам сотрудников в России.

В настоящее время Starbucks управляет сетью из более чем 32 тысяч кофеен по всему миру. Компания была основана в США в 1971 году.

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Топ комментариев

slavaynin

у тебя и полк азов из мариуполя наступает.

Dimank

Леонид Ильич был Совсем другим человеком!

kygear

Будут защищать до последнего тайваньца.но все они китайцы.

лачинов

Только этого? Другие только правду - матку режут? В таком случае вы ещё более наивны.