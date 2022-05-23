Легендарный джинсовый бренд Levi’s уйдет из России

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинет российский рынок спустя 29 лет работы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фешен-рынке.
Компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России. По данным газеты, поставки товаров прекращены, а их остатки планируется реализовать через другие площадки.
Потенциальным покупателем магазинов Levi’s в России может стать турецкая Fiba Holding A.S, считают источники. Сейчас она развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России.
Газета отмечает, что источник из числа одежных ретейлеров также ведет переговоры с Levi’s, но никаких договоренностей еще не достигнуто.
Asd10Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))
pkv84Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...
Asd10Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄
Asd10Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?