Легендарный джинсовый бренд Levi’s уйдет из России

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинет российский рынок спустя 29 лет работы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фешен-рынке.

Компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России. По данным газеты, поставки товаров прекращены, а их остатки планируется реализовать через другие площадки.

Потенциальным покупателем магазинов Levi’s в России может стать турецкая Fiba Holding A.S, считают источники. Сейчас она развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России.

Газета отмечает, что источник из числа одежных ретейлеров также ведет переговоры с Levi’s, но никаких договоренностей еще не достигнуто.