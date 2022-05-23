Российские «Гиацинты» уничтожили американские гаубицы М‑777

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных орудий «Гиацинт-С» в ходе специальной военной операции на Украине.

«В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей "Гиацинтов-С" уничтожено подразделение 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 производства США», — говорится в сообщении.

Расчеты самоходных установок в ходе проведения специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции в ходе контрбатарейной борьбы, уточнили в Минобороны.

После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника российские артиллеристы незамедлительно производят смену огневой позиции, обратили внимание в военном ведомстве.