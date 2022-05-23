«Яндекс» удлинил период оплаты покупок через «Сплит»

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» обновил сервис для оплаты покупок частями «Сплит». Ранее оплатить товар было необходимо в течение четырех недель, теперь этот период расширен до шести месяцев, сообщает пресс-служба компании.

Руководитель сервиса Андрей Меганов отметил, что с момента запуска беспроцентной рассрочкой воспользовались более 500 тысяч раз. В основном люди приобретали товары стоимостью до 20 тысяч рублей.

По словам Меганова, теперь «Сплит» стал удобнее для дорогостоящих покупок — например, смартфонов или крупной бытовой техники. Выплаты за товар делятся на нужный период, при этом сервис сразу перечисляет всю сумму продавцу.

При этом выбор «Сплита» на четыре или шесть месяцев фактически является платным — с каждых 5 тысячи рублей взимается комиссия в размере не более 299 рублей. Верхний предел покупки с такой рассрочкой — 100 тысяч рублей, в будущем лимит может поменяться.