ЦБ начал борьбу с чрезмерным укреплением рубля

Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Регулятор начал проводить такую покупку валюты для избежания резкого укрепления рубля. Сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, и поэтому образовался ее излишек на рынке, отметил один из источников.

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Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, в соответствии с указом президента России, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 58 рублей, а евро — ниже 60 рублей, что более чем в два раза ниже мартовских максимумов.