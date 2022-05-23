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ЦБ начал борьбу с чрезмерным укреплением рубля

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Банк Ргоссии

Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Регулятор начал проводить такую покупку валюты для избежания резкого укрепления рубля. Сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось, и поэтому образовался ее излишек на рынке, отметил один из источников.

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Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, в соответствии с указом президента России, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 58 рублей, а евро — ниже 60 рублей, что более чем в два раза ниже мартовских максимумов.


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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

pepelmetal

Зачем уничтожать такую ценность? Лучше в Россию отправить, вместе с асфальтом и нутеллой