Валютный парадокс: почему дешевеет доллар

Доллар опять удивил. После массированной атаки санкциями все ждали запредельного роста, а он упал. При этом рубль не просто вернулся к началу года, а поднялся к доковидным значениям. Эксперты рассказали, в чем причина такого парадокса, и что будет с рублем и долларом дальше.

Экономика России больше двух месяцев находится под беспрецедентным санкционным давлением. Инфляция растет. Но рубль продолжает укрепляться. Курс доллара 5 мая впервые с марта 2020 года опустился ниже 66 рублей.

Как это возможно, если инфляция — это по сути обесценивание рубля? Казалось бы, также как хлеб, бензин, электроника и множество других товаров, должен дорожать и доллар. А он дешевеет...

«Причина роста курса рубля по-прежнему в существенном превышении предложения валюты над спросом», — считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В частности, речь об обязательной продаже компаниями 80% валютной выручки. Это правило наполняет российский рынок долларами и евро, а соответственно и поддерживает курс рубля.

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Аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отмечает, что существенную роль сыграл уход с рынка иностранных игроков. «То есть лишь импортеры и население формируют спрос на валюту. Но экспортеры обязаны ее продавать», — пояснил он РИА Новости.

При этом фактически нет свободного оборота доллара для населения внутри страны — наличность банкам разрешили продавать, но с ограничениями. Американская валюта на счетах россиян тоже частично в заложниках. Таким образом, доллар стал рискованным и отчасти невозможным вложением, что повлекло снижение спроса. А следом за этим поползла вниз и цена.

Но это не значит, что снятие ограничений тут же поднимет курс доллара. Есть и другие определяющие факторы.

Нефтедоллары и отмена дефолта

Так, весьма значительный фактор — доходы России от экспорта нефти, газа и угля. На фоне специальной военной операции на Украине цены на эти ресурсы удвоились. И 80% этой дополнительной выручки выбрасывается на российский рынок, подталкивая курс рубля, рассуждает британская газета The Guardian .

Кроме того, Россия успешно погасила из свободных валютных запасов свои обязательства по еврооблигациям. Западные банки эти платежи провели — угроза государственного дефолта вновь миновала. Это привело к повышению спроса на рублевые облигации, а значит и укреплению позиции российской валюты.

Рубль — в краткосрочном плюсе

По мнению Кочеткова, у рубля сейчас нет ослабляющих факторов — Россия больше не покупает доллары для формирования валютных резервов и пополнения Фонда национального благосостояния. Кроме того, иссяк экспорт капитала.

При этом естественный спрос на валюту со стороны частных лиц остается невысоким, в частности из-за сокращения туристических потоков за границу в майские праздники. Говорить о восстановлении импортных поставок и долларовых продажах товаров в прежних объемах также пока не приходится.

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают дальнейшего падения курса доллара до уровня 60 рублей или даже более низких значений. После резкого укрепления российская валюта может сделать паузу, но в среднесрочной перспективе, по прогнозу экспертов, рубль снова продолжит дорожать.

Доллар — в долгосрочном минусе

Западные антироссийские санкции ослабляют господство доллара США, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

«Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна», — приводит РБК мнение Гопинат. Этот процесс уже идет, когда, по ее словам «некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю».

Россия годами стремилась к снижению зависимости от доллара, и этот процесс серьезно ускорился из-за санкций. Сейчас есть тенденция к тому, чтобы другие валюты начали играть большую роль, заключила Гопинат.