Премьер Венгрии посчитал санкции против России «атомной бомбой»

Необдуманные санкции против России эквивалентны атомной бомбе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, они ведут к голоду и миграции, передает издание 24.hu. Орбан отметил, что сейчас необходимы более разумные решения в экономике, «потому что в противном случае будут большие проблемы».

Премьер Венгрии подчеркнул, что Будапешт не примет решений Брюсселя, которые являются экономически необоснованными и приведут к росту цен. По его мнению, в 2022 году земледельцам предстоит работать в очень сложных условиях, чтобы обеспечить всех продовольствием.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупредил, что после введения антироссийских санкций мир могут ожидать крупный логистический кризис, энергетический кризис, замедление развития цифровой экономики, голод в отдельных странах.