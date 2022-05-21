Российский газ перестал поступать в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром в субботу, 21 мая, из-за отказа финской компании Gasum оплачивать поставки.

«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — уточнил глава финской компании Мика Вилянен, передает РИА Новости.

Финляндия в 2021 году импортировала из России 1,8 миллиарда кубометров природного газа. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

Однако финская компания отказалась выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. 18 мая Gasum признала, что Россия в результате может прекратить импорт природного газа до конца недели.