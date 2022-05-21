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Российский газ перестал поступать в Финляндию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром в субботу, 21 мая, из-за отказа финской компании Gasum оплачивать поставки.

«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — уточнил глава финской компании Мика Вилянен, передает РИА Новости.

Финляндия в 2021 году импортировала из России 1,8 миллиарда кубометров природного газа. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

Однако финская компания отказалась выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. 18 мая Gasum признала, что Россия в результате может прекратить импорт природного газа до конца недели.

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Топ комментариев

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...