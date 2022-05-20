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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила новейшие Су‑57 на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: Alex Beltyukov - RuSpotters Team / CC BY-SA 3.0

Воздушно-космические силы (ВКС) России задействовали истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — сказал собеседник агентства.

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Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

corrector

Без АБС зимой машина сразу лучше тормозит, а ЕСП вообще непонятно кому нужно, безмозглым разве. Соблюдение...

dymys

реальность она такова, мечтать не вредно, но обманывать истину не стоит.

Alhazred

Все пропало, все пропало... Гипс снимают, клиент уезжает.))) Ведешь себя как истеричка. Интересно было...

лачинов

Может что и получится, только не факт что сами украинцы будут в восторге от результата. Впрочем это...