Подержанные вещи стали чаще покупать в России

Уход многих иностранных брендов с отечественного рынка спровоцировал значительный рост продаж подержанных вещей в России, считают эксперты.

Сегмент С2С (Consumer-to-consumer — «потребитель для потребителя») в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года вырос почти в три раза (на 293%), рассказал «Российской газете» директор региональной сети Boxberry Александр Митурич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ От золота до винила: куда вложить деньги

«В 2022 году количество покупателей на С2С-рынке продолжит расти опережающими темпами, учитывая текущие тенденции ухода с российского рынка международных брендов и рост "серого" импорта"», — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По данным «Авито», самая востребованная категория товаров среди покупателей — это электроника и бытовая техника. Также активно покупают одежду и обувь, велосипеды, стиральные машины, холодильники и детские коляски.