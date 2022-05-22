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Подержанные вещи стали чаще покупать в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уход многих иностранных брендов с отечественного рынка спровоцировал значительный рост продаж подержанных вещей в России, считают эксперты.

Сегмент С2С (Consumer-to-consumer — «потребитель для потребителя») в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года вырос почти в три раза (на 293%), рассказал «Российской газете» директор региональной сети Boxberry Александр Митурич.

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«В 2022 году количество покупателей на С2С-рынке продолжит расти опережающими темпами, учитывая текущие тенденции ухода с российского рынка международных брендов и рост "серого" импорта"», — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По данным «Авито», самая востребованная категория товаров среди покупателей — это электроника и бытовая техника. Также активно покупают одежду и обувь, велосипеды, стиральные машины, холодильники и детские коляски.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))