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Фармаколог рассказала об экономии на лекарствах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Люди часто решают сэкономить на лекарствах, приобретая более дешевые дженерики вместо оригинала. Завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская считает такой подход опасным.

Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный препарат.

«Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто», — приводит «Прайм» предостережение Ленской.

По ее словам, порой производители дженериков нивелируют качество действующей субстанции, а это приводит к снижению эффективности лекарства. Более того, при хранении в таких препаратах могут образовываться побочные вещества, что в некоторых случаях вызывает токсический эффект, отметила фармаколог.

Правильно подобрать препарат может только врач, поэтому необходимо обращаться к нему, а не принимать решение о замене самостоятельно, подчеркнула профессор.

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