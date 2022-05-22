Фармаколог рассказала об экономии на лекарствах

Люди часто решают сэкономить на лекарствах, приобретая более дешевые дженерики вместо оригинала. Завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор Карина Ленская считает такой подход опасным.

Нередко бывает трудно понять, в каких случаях можно купить недорогое воспроизведенное лекарство (дженерик), а когда лучше отдать деньги за оригинальный препарат.

«Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто», — приводит «Прайм» предостережение Ленской.

По ее словам, порой производители дженериков нивелируют качество действующей субстанции, а это приводит к снижению эффективности лекарства. Более того, при хранении в таких препаратах могут образовываться побочные вещества, что в некоторых случаях вызывает токсический эффект, отметила фармаколог.

Правильно подобрать препарат может только врач, поэтому необходимо обращаться к нему, а не принимать решение о замене самостоятельно, подчеркнула профессор.