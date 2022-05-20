Жара в Новосибирске сменится ливнем и градом

Жара до 34 градусов ожидается в Новосибирской области в воскресенье, а в понедельник в регионе резко похолодает и пройдут грозовые дожди, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

«Сейчас к нам поступает теплый воздух. Затем придет холодный арктический фронт 23 мая и сразу похолодает на 10 градусов днем», — сказала Беспалова.

В субботу днем без осадков. Ожидается южный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4-9 градусов. Днем будет плюс 25-30 градусов.

В воскресенье ожидается преимущественно без осадков. Днем воздух достигнет максимальных отметок в 29-34 градуса.

А уже в понедельник резко похолодает. 23 мая ожидается местами дожди, грозы, местами град. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура днем составит 18-23 градуса.