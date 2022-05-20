Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб

Россия не будет поставлять продовольствие на мировой рынок себе в ущерб заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Россия «готова свои обязательства выполнять в полном объеме, но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках», написал в своем телеграм-канале Медведев.

«А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — отметил он.

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Медведев иронично заметил, что «никто еще не собирал урожай в телевизоре и интернете — для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять и убирать хлеб, а не подписывать дурацкие решения».

«Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать», — заключил замглавы Совета безопасности.