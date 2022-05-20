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Жительница Бурятии отсудила 1,5 млн рублей за путевку в Доминикану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andreas Volkmer / CC BY 2.5

Жительница Бурятии не смогла полететь в Доминикану и захотела вернуть деньги за путевку, в суде она отсудила 1,5 миллиона рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

В одном из туристических агентств Улан-Удэ женщина оплатила услуги за подбор путевки за 927 тысяч рублей в Доминиканскую Республику.

Но потребитель была вынуждена отказаться по медицинским причинам от поездки и обратилась в турфирму с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Но возвращать фирма их не хотела.

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Суд, исследовав материалы дела удовлетворил требования потребителя, взыскать в его пользу 1, 4 миллиона рублей, из них 927 тысяч рублей — стоимость по договору о реализации туристского продукта, 25 тысяч рублей – компенсация морального вреда, 476 тысяч рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке. Решение суда не вступило в законную силу.

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