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Аномальная жара ожидается в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальная жара ожидается в выходные и в начале недели в Абакане, сообщает правительство региона.

По информации Хакасского гидрометцентра, 20-24 мая в Абакане ожидается аномально-жаркая погода до 30 градусов, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. 20 мая местами ожидаются порывы ветра силой 15-20 метров в секунду.

Не исключается распространение природных пожаров на населенные пункты, дачные участки, объекты энергетики и другие объекты, задымление трасс федерального и местного значения.

Жителям региона советуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень. Носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды.

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