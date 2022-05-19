Эксперт предсказал рост угонов автомобилей на запчасти

Количество автоугонов, возможно, вырастет в ближайшее время, это связано с сокращением поставок запчастей и дефицитом иномарок, сообщил автомобильный портал «Дром».

«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян», — отметил аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти.

«Дром» провел всероссийский опрос (более 9 тысяч человек) и выяснил, что в среднем по стране 40% боятся угона своей машины. Участники опроса отметили, что опасаются увеличения автомобильных краж из-за роста цен на машины и запчасти.

При этом большинство принимает меры, чтобы обезопасить свое авто. Среди способов уберечь машину от угона автолюбители перечисли: установка охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов, а также хранение авто на платной парковке или в гараже.