НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт предсказал рост угонов автомобилей на запчасти

Источник:
Sibnet.ru
226 1
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Количество автоугонов, возможно, вырастет в ближайшее время, это связано с сокращением поставок запчастей и дефицитом иномарок, сообщил автомобильный портал «Дром».

«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян», — отметил аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти.

«Дром» провел всероссийский опрос (более 9 тысяч человек) и выяснил, что в среднем по стране 40% боятся угона своей машины. Участники опроса отметили, что опасаются увеличения автомобильных краж из-за роста цен на машины и запчасти.

При этом большинство принимает меры, чтобы обезопасить свое авто. Среди способов уберечь машину от угона автолюбители перечисли: установка охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов, а также хранение авто на платной парковке или в гараже.

Еще по теме
Владелец Lada с дефектным двигателем вернул в три раза больше
Составлен портрет пьяного водителя
Инспекторы ДПС определят неисправность авто по звуку и запаху
Законопроект о такси внесли в Госдуму
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Запад объявил России гибридную войну
Обсуждение (1)
Картина дня
Хуснуллин увидел Запорожье в «дружной российской семье»
Сенатор заявил о провале программы импортозамещения
Джордж Буш неожиданно заявил о «жестоком вторжении в Ирак»
Евро впервые с 2017 года опустился ниже 62 рублей
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Невезучий

Обнародовала бывшая подруга девушки. Вот она, женская дружба.

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Asd10

Зависть, наверное. Ей пилот отказал в дополнительных часах налёта. 🤔