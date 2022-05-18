Российские космонавты запустят спутники вручную

Российские космонавты вручную запустят миниатюрные спутники с борта МКС в рамках эксперимента «Радиоскаф».

Запуск произведут во время одного из ближайших выходов в открытый космос. Космонавты уже начали подготовку к эксперименту — они проверили спутники и зарядили аккумуляторы, передает ТАСС.

Шесть спутников ЮЗГУ-55 были разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Их доставили на борт МКС в феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-19».

В каждом спутнике находится прецизионный магнитометр, который позволит комплексно исследовать магнитосферу. Также на космодроме Байконур прошли работы по укладке очередной партии спутников «ЮЗГУ-55» для доставки на МКС грузовым кораблем «Прогресс МС-20».