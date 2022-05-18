Российская «дочка» Google начала процесс банкротства

Российское подразделение Google — «ООО «Гугл» — начало процесс банкротства, говорится в уведомлении в федеральном реестре юридически значимых сведений.

Компания «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств <…> и намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства», приводит РБК сообщение «дочки».

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного в России контента. В мае российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — агрегировало платежи за рекламу. Кроме указанных средств «дочка» получала платежи от российских клиентов и пользователей через иностранные юрлица.