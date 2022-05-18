БМПТ «Терминатор» применили на Украине

Российская армия применила в боевых действиях на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил РИА Новости источник.

«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сказал источник.

По его словам, использование «Терминаторов» в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах.

«Терминаторы» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений машины состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ.