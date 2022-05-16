Пассажирам предрекли многочасовые очереди в аэропортах

Пассажирам аэропортов грозят многочасовые очереди из-за устаревания иностранной техники, установленной для досмотров.

Ассоциация «Аэропорт» уже попросила Минтранс разрешить не списывать иностранное оборудование для досмотра после окончания срока службы. Сейчас срок эксплуатации иностранных технических средств досмотра пассажиров, ручной клади, багажа и других грузов составляет десять лет.

Порядка 90% российских аэропортов оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии. После истечения срока годности, а во многих аэропортах сроки истекают в ближайшее время, оборудование нельзя законно использовать, пишет «Коммерсантъ».

Купить новое оборудование сейчас невозможно из-за санкций, а переоснащение отечественной техникой займет не менее пяти лет. При этом вынужденный переход аэропортов на ручной и визуальный досмотр может привести к колоссальным многочасовым пробкам, предупреждают эксперты.

Впрочем, аэропорты рассчитывают на сохранение отношений с рядом западных производителей техники. С учетом возможного продления ресурса оборудования проблему вполне реально решить без негативных последствий для пассажиров.