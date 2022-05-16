Глава МИД ФРГ обвинила Россию в разрушении диалога с Западом

Россия перекрыла каналы связи с Европой и НАТО, но обмен мнениями должен продолжаться, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок

«Если в мире, даже жестком мире, не ведется диалог, то это конец сосуществования. Мы как европейцы, как трансатлантический альянс обороны выступаем за международный порядок, который вырос из того, что люди вместе договорились, что является международным порядком», — цитирует РИА Новости Бербок.

По ее словам , последней формой диалога была ОБСЕ, но «этот последний формат диалога был подорван с российской стороны». Бербок также обвинила Россию в атаках на наблюдательную миссию ОБСЕ на Украине.

«У нас не было иного выбора, чем четко показать, что мы стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем ее военными средствами, чтобы она могла обороняться. Тем не менее, хотя нам пришлось столкнуться с тем, что российская сторона разрушила любые формы диалога, обрушила европейское мирное устройство», — заявила министр.

Бербок отметила, что еще остается форма прямых переговоров западных лидеров стран Запада с президентом Владимиром Путиным. Страны Запада «в любой моменты готовы» к такому диалогу с целью прекратить конфликт на Украине, заключила она.