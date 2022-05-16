Кадыров призвал Эрдогана не спасать «безбожников» с Украины

Бойцы полка «Азова» (запрещен в России и признан экстремисткой организацией) насмехались над исламом, поэтому предложение Анкары по их эвакуации из Мариуполя остро воспринимается мусульманами, заявил в глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении к турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

Турция предложила вывезти бойцов «Азова». Эта тема обсуждалась с украинским лидером Владимиром Зеленским. Анкара рассказала о возможности доставить раненых, заблокированных российскими силами на заводе «Азовсталь», по Черному морю в Стамбул. Россия проигнорировала это предложение.

«Азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, военные «Азова» известны на Украине и в других странам из-за своих высказываний, которые оскорбляют ценности ислама и высмеивают эту религию «в целом».

Российские силы освободили Мариуполь за исключением завода «Азовсталь», где остались подконтрольные Киеву силы. Президент России Владимир Путин приказал блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела». Российские власти предлагают украинским бойца сдаться, раненным они обещают оказать медицинскую помощь.