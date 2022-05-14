Запад объявил России гибридную войну, последствия которой почувствуют все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — сказал российский дипломат на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров отметил, что Россия делает все, чтобы избежать прямого столкновения, однако вынуждена принять брошенный странами Запада вызов. По его словам, его удивляет «русофобский всплеск» во многих государствах.
При этом глава МИД подчеркнул, что Россия справиться с введенными против нее санкциями. «К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», — напомнил Лавров.
Alhazred1242-пили бы эстонское1480-пили бы кумыс1618-пили бы сливовицу1812-пили бы французское1877-пили бы ракию1918-пили...
Asd10С японца спрос не велик по скудоумию его, но заметь, 69й,что кроме вас никто здесь на костях плясок не...
AlhazredНу ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))
Asd10После чего стали выпускать Т34-85. И че? А мзды вы получили по полной.