Льготная IT-ипотека: кому доступна и как оформить

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов официально заработала в России с 12 мая. Какие требования выдвигаются к заемщикам, компаниям-работодателям и недвижимости и кто сможет воспользоваться государственной льготой?

Основные параметры льготной IT-ипотеки перечислены в постановлении правительства №805 от 30 апреля. Программа — одна из государственных мер, призванных удержать в стране программистов, которые массово покидают страну из-за сложившейся экономической ситуации.

Как работает льготная IT-ипотека

Государство выделило на программу 1,5 миллиарда рублей, деньги предоставляются оператору — корпорации «ДОМ.РФ». Оператор будет возмещать банкам затраты на выдачу льготной ипотеки. Правительство рассчитывает, что благодаря программе жилищные условия улучшат не менее 10 тысяч IT-специалистов.

Участниками льготной программы могут стать специалисты аккредитованной IT-компании. Для аккредитации компания должна иметь ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, подтвержденный доход от IT-деятельности не менее 90% и численность сотрудников от семи человек. Список аккредитованных IT-компаний опубликован на сайте Минцифры.

При этом к сотрудникам IT-компаний для попадания в программу предъявляются дополнительные требования: возраст от 22 до 44 лет включительно, российское гражданство и размер средней зарплаты за три последних месяца — не менее 150 тысяч рублей для регионов с населением более миллиона человек и 100 тысяч для всех остальных

Учитывается местонахождение компании. Если гражданин живет в малонаселенном регионе и удаленно работает на московскую IT-компанию, то для попадания в программу его зарплата должна превышать 150 тысяч рублей.

Формально постановление не ограничивает получение льготной ипотеки любыми сотрудниками IT-компании — для одобрения вовсе не обязательно быть программистом. Например, если бухгалтер из IT-сферы имеет подходящий возраст и зарабатывает нужную сумму, банки будут не вправе отказать в выдаче ипотеки.

Условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Максимальный размер кредита для жителей регионов с численностью населения не менее 1 миллиона человек — 18 миллионов рублей, для остальных — 9 миллионов рублей. Среди остальных условий:

Ставка — до 5%

Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта

Срок кредитования — до 30 лет

Срок действия программы — до 31 декабря 2024 года

Кредит по этой программе можно взять только один раз

Программа действует только на первичном рынке жилья. Льготную ипотеку можно оформить на приобретение строящегося или готового жилья в многоквартирных домах или домах блокированной застройки (таунхаусы), покупку индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажных жилых комплексов — готового или строящегося.

Льготную ипотеку также можно использовать для покупки участка под жилую застройку или строительство частного дома. При этом стройка должна быть официальной — по договору подряда с юридическим лицом или ИП, в банке потребуется уточнять требования к аккредитации проекта дома и компании-исполнителя.

Какие банки выдают IT-ипотеку

На сегодня прием заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов открыли Сбербанк, ВТБ, «ДОМ. РФ», «Открытие», «Альфа-Банк», «Абсолют Банк», «Росбанк Дом», «Московский кредитный банк», «Газпромбанк». У всех ставка 5%, но существуют варианты дополнительно ее снизить.

Например, ВТБ предлагает льготную ставку 4,7% при использовании цифровых сервисов электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов или при проведении дистанционной сделки, а банк «ДОМ.РФ» — ставку 4,5%.

Что будет в случае увольнения

Если IT-специалист взял льготную ипотеку, а затем уволился, то банк через три месяца вправе увеличить ставку по ипотеке до уровня ключевой ставки на дату оформления кредитного договора + 2,5–4,5% к ней. Фактически, с 5% она может вырасти до 16-18%.

Чтобы льготная ставка 5% сохранилась, IT-специалист должен в течение трех месяцев устроиться в другую аккредитованную Минцифры компанию, после чего предупредить банк по форме, зафиксированной в договоре — например, письмом.