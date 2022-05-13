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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор США заблокировал выделение Украине $40 млрд

Источник:
ТАСС
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Фото: Diliff

Соединенные Штаты «не должны выбрасывать за дверь» помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов, заявил в четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он заблокировал выделение этих средств Киеву.

«Я присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству, вне зависимости от того, насколько я сочувствую [ему], я присягал национальной безопасности Соединенных Штатов Америки», — цитирует сенатора.

По его словам, американские власти не могут спасать Украину, обрекая на гибель экономику США. «Американцы чувствуют боль [от инфляции], а Конгресс, похоже, намерен только усугубить эту боль, выбрасывая еще больше денег за дверь так быстро, как только может», — отметил Пол.

По его подсчетам, общая помощь США Украине с начала прошлого года превысила бюджет Госдепартамента, что может еще больше подстегнуть растущую инфляцию.

Сенатор настаивает также на создании специального генерального инспектора для осуществления контроля за оказанием военной помощи Украине. Он указал на десятках миллиардов долларов, которые были израсходованы впустую и украдены при оказании помощи Афганистану.

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